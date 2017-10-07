Известного голливудского продюсера обвинили в секс-домогательствах

КИЕВ, 7 окт – РИА Новости Украина. Известный продюсер, работавший с фильмами "Властелин колец" и "Убить Билла" Харви Вайнштейн, был обвинен в сексуальных домогательствах и из-за этого покинет должность гендиректора собственной кинокомпании на неопределенный срок, сообщает издание Wrap.

В пятницу совет директоров американской кинокомпании The Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейн, поддержал решение Вайнштейна об уходе в бессрочный отпуск.

"Как сказал Харви, для него важно получить профессиональную помощь в решении проблем, которые он признал. Следующие шаги будут зависеть от терапевтического прогресса Харви, результатов независимого расследования совета директоров и личных решений Харви", — сообщается в заявлении.

Компанию возглавят ее сопредседатель Боб Вайнштейн и главный операционный директор Дэвид Глассер.

Ранее издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, результаты которого указали на множество случаев домогательств со стороны продюсера, о которых ранее не было известно. По данным издания, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой. Среди его жертв были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие.

Адвокат Вайнштейна Чарльз Хардер в своем комментарии для издания Hollywood Reporter назвал представленные New York Times доказательства "ложными и клеветническими" и заявил о подготовке иска против газеты. "Мы направили Times факты и доказательства, но они проигнорировали их и поспешили опубликовать (свое расследование – ред.). Теперь мы занимаемся подготовкой иска. Все доходы будут переданы женским правозащитным организациям", — приводит Hollywood Reporter его слова.

Напомним, 23 августа, Басманный суд Москвы поместил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест до 19 октября по делу о мошенничестве.