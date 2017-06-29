наверх
29.06.201704:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Главу секретариата Ватикана обвинили в сексуальных домогательствах

    (обновлено: )3
    Обвинения выдвинуты на основании нескольких исковых заявлений. По словам представителя полиции, Джордж Пелл должен предстать перед судом в Мельбурне 18 июля.
    Вид на балкон собора Святого Петра в Ватикане. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Полиция Австралии предъявила обвинения главе секретариата Ватикана по экономическим вопросам, австралийскому кардиналу Джорджу Пеллу обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Рейтер.

    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    Associated Press Hussein Malla
    Будут ли наказаны миротворцы ООН за сексуальные преступления? Мнение эксперта

    "Кардинал Пелл обвиняется по нескольким пунктам, это касается преступлений сексуального характера", — заявил представитель полиции австралийского штата Виктория Шейн Паттон (Shane Patton). По его словам, обвинения были выдвинуты на основании нескольких исковых заявлений.

    По словам представителя полиции, Пелл должен предстать перед судом в Мельбурне 18 июля.

    В июле прошлого года стало известно, что полиция проводит расследование в отношении Пелла в связи с заявлениями о его причастности к растлению несовершеннолетних. Как сообщала австралийская телерадиокомпания ABC, расследование заявлений против кардинала ведется уже на протяжении года. Обвинения в адрес Пелла затрагивают период с 1970-х по 1990-е. В октябре австралийская полиция допросила Пелла по этому делу. Сам кардинал заявлял, что "утверждения о том, что он когда-либо в своей жизни домогался кого-либо где бы то ни было, абсолютно ложны".

    Ранее сообщалось, что австралийский кардинал Джордж Пелл обнаружил на счетах Святого престола неучтенные денежные средства в размере сотен миллионов евро.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Нашивка на военнослужащем ДНР. Архивное фото
    Взрыв авто с сотрудниками СБУ в Донбассе
    Взрыв авто в Киеве
    Подрыв авто полковника ГУР Минобороны в Киеве
    Игорь Гужва вышел на свободу под залог
    Дело Гужвы. Арест