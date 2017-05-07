Миссия ОБСЕ заявила о сексуальных домогательствах к наблюдателю

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) сообщила о сексуальных домогательствах к наблюдателю со стороны ополченца, говорится в отчете миссии.

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"Член патруля СММ женского пола подверглась сексуальным домогательствам со стороны мужчины, вооруженного автоматом (АК-47), который угрожал, что не позволит патрулю Миссии двигаться в восточном направлении из Петровского к Раздольному, пока его требования не будут удовлетворены. Патруль покинул этот район по другому маршруту и проинформировал СЦКК о случившемся", — говорится в отчете.

В миссии отметили, что ее деятельность в Донецкой и Луганской областях по-прежнему остается ограниченной после того, как 23 апреля автомобиль патруля подорвался на мине, что привело к гибели наблюдателя.

Ранее сообщалось, что на территории самопровозглашенной Луганской народной республики рядом с патрулем наблюдателей СММ ОБСЕ прогремел взрыв.