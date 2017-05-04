Обнародовано видео взрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе

В сети появилось видео, на котором зафиксирован момент, когда во время проезда внедорожника, перевозившего наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, взорвалась придорожная бомба. Видео опубликовала Украинская служба "Радио Свобода".

Видео, снятое с северной стороны от места инцидента, показывает две машины миссии ОБСЕ за несколько секунд до взрыва, уточняет издание. Затем камеру встряхивает и изображение расфокусируется, после чего виден густой черный дым.

По информации корреспондента "Радио Свобода" Кристофера Миллера, редакция получила видеозапись от "источника с украинской стороны". Согласно его данным, дорога, где произошел взрыв, редко используется гражданскими из-за близости к линии соприкосновения. В расширенной версии видео видно еще третью неидентифицированную машину, которая проезжает по этой же дороге через 9 минут в направлении взрыва.

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В воскресенье, 23 апреля, патруль миссии в составе двух автомашин подорвался на территории самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. Тело погибшего члена мониторинговой миссии Джозефа Стоуна было перевезено на подконтрольную Киеву территорию.