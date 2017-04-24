наверх
24.04.201721:19
Курсы валют НБУ
  • EUR28.60- 0.15
  • USD26.73- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В район подрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе стянуты дополнительные силы

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (193)

    (обновлено: )153
    В самопровозглашенной ЛНР сообщили, что на место подрыва автомобиля СММ ОБСЕ стянуты дополнительные подразделения Народной милиции.
    Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Луганской области
    Народная милиция ЛНР | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Для обеспечения безопасности патрулей СММ ОБСЕ, которые будут работать в районе подрыва автомобиля миссии у населенного пункта Пришиб в Донбассе, стянуты дополнительные силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко, сообщает корреспондент РИА Новости из Луганска.

    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Фото: OSCE/Curtis Budden
    ОБСЕ проведет внутреннее расследование подрыва авто - спецкор

    Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. 

    "Для обеспечения безопасности работы СММ ОБСЕ на указанном направлении стянуты дополнительные подразделения Народной милиции", — заявил Марочко.

    Он уточнил, что Народная милиция с 12.00 воскресенья приняла усиленные меры безопасности, оцепила район и близлежащие к месту подрыва автомобилей СММ ОБСЕ населенные пункты.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также: Устенко: экономика Украины уже переживает шок от блокады Донбасса

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Выбывший кандидат в президенты от партии "Республиканцев" Франсуа Фийон
    Выборы президента Франции
    ОБСЕ
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Актер Кирилл Сафонов
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский