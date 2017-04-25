В ЛНР озвучили свою версию о причине подрыва авто СММ ОБСЕ

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ может быть связан с продвижением идеи введения в Донбасс вооруженных миссий, заявил глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий.

В воскресенье, 23 апреля, патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. Тело погибшего члена мониторинговой миссии Джозефа Стоуна было перевезено на подконтрольную Киеву территорию. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко считает, что данный инцидент доказывает необходимость вооружения наблюдателей.

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"Обстоятельства складываются так, что наводят на мысль о провокации со стороны спецподразделений ВСУ, и осуществлена она с целью лоббировать идею о введении в Донбасс вооруженных миссий", — заявил Плотницкий.

Ранее Киев обращался к ООН и ЕС с просьбой направить в Донбасс военную миссию, которая бы контролировала выполнение соглашения о прекращении огня. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что обсуждаемая в данный момент вооруженная миссия ОБСЕ "кажется сейчас единственным вариантом". По ее словам, варианты с миссиями ООН и ЕС "не сработали".