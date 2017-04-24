Авто СММ ОБСЕ, пострадавшие при подрыве в Донбассе, перевезут в Краматорск

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Автомобили Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, пострадавшие при подрыве в Донбассе, перевезут в Краматорск, они будут использованы для оценки инцидента, сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

В воскресенье, 23 апреля, патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. Тело погибшего члена мониторинговой миссии Джозефа Стоуна было перевезено на подконтрольную Киеву территорию.

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"Мы изъяли поврежденный автомобиль и автомобиль, который его сопровождал. Эти два автомобиля будут перевезены с района села Пришиб в Краматорск, они будут неотъемлемой составляющей для оценки инцидента", — сказал Хуг в понедельник на брифинге.

Служба безопасности Украины открыло уголовное производство по статье "террористический акт, который привел к гибели человека" в связи с подрывом автомобиля.