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    Авто СММ ОБСЕ, пострадавшие при подрыве в Донбассе, перевезут в Краматорск

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (197)

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    В воскресенье, 23 апреля, патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. Погибшим оказался гражданин США.
    Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Луганской области
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    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Автомобили Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, пострадавшие при подрыве в Донбассе, перевезут в Краматорск, они будут использованы для оценки инцидента, сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

    ОБСЕ
    lug-info.com
    Подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе: кадры с места ЧП

    В воскресенье, 23 апреля, патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. Тело погибшего члена мониторинговой миссии Джозефа Стоуна было перевезено на подконтрольную Киеву территорию. 

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    "Мы изъяли поврежденный автомобиль и автомобиль, который его сопровождал. Эти два автомобиля будут перевезены с района села Пришиб в Краматорск, они будут неотъемлемой составляющей для оценки инцидента", — сказал Хуг в понедельник на брифинге.

    Служба безопасности Украины открыло уголовное производство по статье "террористический акт, который привел к гибели человека" в связи с подрывом автомобиля.

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