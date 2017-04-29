Рядом с патрулем ОБСЕ в ЛНР прогремел взрыв

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. На территории самопровозглашенной Луганской народной республики рядом с патрулем наблюдателей СММ ОБСЕ прогремел взрыв. Об этом сообщается в отчете миссии за 28 апреля, опубликованном на их официальном сайте.

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"28 апреля патруль Миссии в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на блокпосте ЛНР, расположенном приблизительно в 1,5 км к юго-западу от подконтрольного ЛНР населенного пункта Молодежное (63 км к северо-западу от Луганска), где наблюдатели разговаривали с вооруженным членом ЛНР", — говорится в отчете.

Сообщается, что в 12.17 члены патруля СММ направились к своим автомобилям, чтобы уехать из этого района, когда представитель ЛНР стал махать наблюдателям рукой, показывая тем самым, чтобы патруль быстро покинул это место.

"В 12.20, уже находясь внутри своих автомобилей, наблюдатели услышали взрыв. По их оценкам, это был взрыв в воздухе приблизительно в 50–100 м к северо-западу", — заявляют в миссии.

По данным наблюдателей, одновременно с этим команда СММ увидела облако черного дыма, поднимавшееся над упомянутым ранее местом.

"Определить причину этого взрыва не представлялось возможным. Патруль СММ незамедлительно уехал из этого района и благополучно вернулся на свою базу в подконтрольном ЛНР населенном пункте Кадиевка (быв. Стаханов, 50 км к западу от Луганска)", — говорится в отчете.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.