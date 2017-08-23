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    Культура

    Суд вынес меру пресечения режиссеру Серебренникову

    (обновлено: )8910
    Судья Елена Ленская заявила, что суд достоверно установил, что Серебренников может надавить на свидетелей, поэтому на основании изученных доказательств суд удовлетворил ходатайство следствия.
    Рассмотрение ходатайства следствия об аресте Кирилла Серебренникова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 авг – РИА Новости Украина. В среду, 23 августа, Басманный суд Москвы поместил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест до 19 октября по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

    Роберт Редфорд
    VALERY HACHE / AFP
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    Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Виновным он себя не считает.

    "Суд изучил показания Масляевой (бухгалтер основанной Серебренниковым "Седьмой студии"), которая прямо указала на причастность Серебренникова к совершению преступления. На основании изученных доказательств ходатайство следствия подлежит удовлетворению", — заявила судья Елена Ленская.

    По ее словам, суд достоверно установил, что Серебренников может надавить на свидетелей.

    Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Следствие уже предъявило ему обвинение.

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