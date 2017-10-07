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    Стинг в Киеве спел вместе с сыном

    (обновлено: )13
    Знаменитый британский музыкант вышел на сцену столичного Дворца спорта вместе со своим сыном Джо, который также поет и был на разогреве у отца.
    Youtube "5 канала"

    Знаменитый британский музыкант Стинг (Sting) в пятницу, 6 октября, дал концерт в Киеве после шестилетнего перерыва.

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    "Он вышел на сцену Дворца спорта вместе со своим сыном Джо, который также поет и был на разогреве у отца. Как оказалось, Джо может неплохо говорить на украинском", — сообщает "5 канал".

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    Некоторые билеты на концерт звезды стоили до 25 тысяч гривен, несмотря на это столичный дворец был полностью заполнен.

    Певец прибыл в Киев накануне. Когда именно, поклонникам не сообщили. Поэтому британца никто не встречал, кроме организаторов, которые подарили ему каравай. Прилетел певец частным самолетом, с частной охраной и личным поваром.

    Стинг попросил, чтобы во Дворце спорта дежурили врач и портниха. С журналистами певец не общался. Зато захотел, чтобы за кулисами была комната для медитации и горшок с посаженным деревом.

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