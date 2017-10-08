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    Современная история Золушки: из посудомойщицы в супермодели за 12 дней

    (обновлено: )69
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    stuckinteenage
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    stuckinteenage
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    stuckinteenage
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    stuckinteenage
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    stuckinteenage
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    stuckinteenage
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    stuckinteenage
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    stuckinteenage
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    stuckinteenage
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    stuckinteenage
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    stuckinteenage
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    stuckinteenage
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    stuckinteenage
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    stuckinteenage

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    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней

    Модельный скаут увидел будущую супермодель Ремингтон Уильямс, когда она мыла посуду в подсобке ресторана. Уже через 12 дней она дефилировала по подиуму на Неделе моды в Нью-Йорке.

    Уильямс работала в одном из ресторанов сети Chipotle, Остин, Техас, когда пришел скаут модельного агентства и предложил ей возможность изменить жизнь. Несколько дней спустя девушка летела в Нью-Йорк, чтобы подписать контракт с DNA Models, агентством, благодаря которому мир узнал таких моделей, как Линда Евангелиста и Наталья Водянова. Она прибыла как раз вовремя, чтобы поучаствовать в показе Calvin Klein на Неделе моды. Это впечатляющее достижение для любой модели, но еще более удивительно то, что это была первая работа Уильямс в новом амплуа.

    Смотрите также: Серфинг — это круто, особенно в компании горячих австралиек

    В интервью изданию Vogue Уильямс сказала: "Раф Симонс лично научил меня ходить по подиуму. Он мог выбрать любую модель, но он поверил в меня так сильно, что нашел время, чтобы помочь мне".

    Невероятная удача не покинула новоиспеченную модель. После показа Calvin Klein ей предложили выступить на шоу Marc Jacobs, в котором приняли участие такие известные модели, как Кайя Гербер и Джиджи Хадид.

    В перерывах между показами и подготовкой к ним девушка продолжает обучаться графическому дизайну.

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