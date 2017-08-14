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    "Дружественный визит". В дом украинского продюсера ворвались неизвестные

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    О том, что в доме Алены Мозговой разбили окно и забрызгали кровью пол, сообщила она сама. По ее словам, ничего не украдено. Цель "визита" она "так и не поняла".
    Дом Алены Мозговой после нападения
    Алена Мозговая/Facebook

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Неизвестные проникли в дом украинского продюсера Алены Мозговой. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

    По ее словам, злоумышленники разбили стекло на втором этаже дома.

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    "Приехала домой, какое-то мурло разбило окно на втором этаже, влезло в дом, заляпало своей кровью пол, вроде ничего не взяло и вылезло через балкон… Так и не поняла цель этого "дружественного визита", — говорится в собщении.

    На фотографиях, выложенных Мозговой, запечатлены разбитое окно и кровь на полу.

    Алена Мозговая/Facebook, 14 августа 2017

    Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили дом народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Хланя в Николаеве. Убытки, по данным СМИ, составили около 1 млн гривен.

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