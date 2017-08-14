"Дружественный визит". В дом украинского продюсера ворвались неизвестные

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Неизвестные проникли в дом украинского продюсера Алены Мозговой. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, злоумышленники разбили стекло на втором этаже дома.

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"Приехала домой, какое-то мурло разбило окно на втором этаже, влезло в дом, заляпало своей кровью пол, вроде ничего не взяло и вылезло через балкон… Так и не поняла цель этого "дружественного визита", — говорится в собщении.

На фотографиях, выложенных Мозговой, запечатлены разбитое окно и кровь на полу.

Алена Мозговая/Facebook, 14 августа 2017

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили дом народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Хланя в Николаеве. Убытки, по данным СМИ, составили около 1 млн гривен.