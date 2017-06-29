О чем пишут в мире: Теlegram в РФ, кардинал-домогатель, перепалка Лаврова

РИА Новости Украина

Теlegram регистрируется в России

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о согласии на включение мессенджера в реестр Роскомнадзора, но с использованием только открытых данных, без каких-либо дополнительных обязательств. Интерес к этому событию проявил ряд мировых СМИ.

"Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, в среду согласился зарегистрировать свою фирму в России, оказавшись под давлением властей, но сказал, что не будет делиться конфиденциальной информацией пользователей ни с кем", - пишет New York Times. "Несмотря на то, что запрашиваемая информация уже находится в открытом доступе в базе данных регистрационной палаты Великобритании, этот шаг стал важной победой для российских цензоров", — комментируют новость авторы статья в Financial Times.

Газета отмечает, что "многие другие страны, включая США и Великобританию, требуют, чтобы мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp, предоставляли доступ к зашифрованным данным, российское законодательство пошло дальше. Закон, принятый в прошлом году, предписывает всем "средствам распространения информации" хранить данные пользователей на протяжении шести месяцев, а метаданные — до трех месяцев".

Газета Hill обращает внимание на причины требования со стороны Роскомнадзора. "Представители российской разведки сказали, что приложение использовалось террористами для координации теракта, совершенного смертником в этом году в Санкт-Петербурге", — пишет издание.

США передумали запрещать ноутбуки на авиарейсах

Американские чиновники в среду заявили о повышении мер безопасности на коммерческих рейсах, прибывающих в США из зарубежных стран, при этом они отказались вводить всеобщий запрет на пронос электронных устройств в салон самолета, пишет в четверг газета Washington Post и другие издания (Wall Street Journal, Financial Times, Guardian, Los Angeles Times, Independent и т.д.). Как сообщило министерство внутренней безопасности (МВБ), новые меры безопасности коснутся 180 авиакомпаний и более двух тысяч авиарейсов, то есть, как отмечает Financial Times, около 325 тысяч пассажиров, прибывающих в США ежедневно.

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"Пока неясно, когда новые меры будут введены, но чиновники из МВБ говорят, что пассажиры могут увидеть изменения уже этим летом. По их данным, не все меры будут видны, путешественники, в частности, смогут заметить больше вынюхивающих взрывчатку собак, более тщательную проверку их ручной клади и исследование электронных устройств на наличие следов взрывчатки", — пишет издание. По данным газет, за введение этих изменений будут отвечать аэропорты и перевозчики. Те авиакомпании, которые не смогут выполнить требования американских властей или будут вводить их с задержкой, рискуют получить штраф, кроме того, им могут запретить въезд в США и провоз электронных устройств в салонах самолетов. Пассажирам же стоит готовиться к более тщательным проверкам, из-за которых может увеличиться время ожидания самолета, отмечают газеты.

Перепалка Лаврова с Габриэлем

Многие немецкие СМИ уделили особое внимание "сирийскому" аспекту встречи глав МИД РФ и Германии в Краснодаре.

"Глава МИД ФРГ Габриэль в настоящее время находится в России с визитом. С министром иностранных дел (РФ Сергеем) Лавровым они обсуждают войну в Сирии и ответственность (президента Сирии Башара) Асада за химическую атаку. Дошло до открытого обмена колкостями", — пишет газета Rheinische Post.

В то время как Лавров назвал чистой спекуляцией предупреждения Вашингтона по поводу "последующих химических атак" сирийского правительства, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, Габриэль обвинил сирийского президента Башара Асада в серьезных "военных преступлениях". Однако, как отмечает Heute, во время встречи проявлялись знаки сближения. "В целом встреча в Краснодаре на юге России прошла значительно теплее, чем во время визита Габриэля в Москву в марте", — пишет издание. "Дальше он (Габриэль) направится в Москву, где, предположительно, встретится также с президентом РФ Владимиром Путиным", — отмечает Spiegel.

Кардинал — домогатель

Кардинал Джордж Пелл, самый главный представитель Католической церкви в Австралии, занимающий третий по значимости пост в Ватикане (он глава секретариата по экономическим вопросам), обвинен в преступлениях на сексуальной почве, пишут в четверг многие крупные зарубежные издания (New York Times, Wall Strett Journal, Guardian, Financial Times, Monde).

Как отмечают газеты, ему вменяется несколько случаев сексуального домогательства. Подробности обвинений не указываются, в частности, не говорится о том, в отношении кого Пелл мог совершить такие действия. Ожидается, что в июле он предстанет перед судом в Мельбурне. Как подчеркивает Financial Times, данное дело "возникло на основе обвинений в том, что Пелл неоднократно домогался детей с 1970 по 1990 годы". Год назад полиция заявила о расследовании заявлений о том, что он обнажался перед детьми на пляже. Кроме того, правоохранительные органы также изучали сообщения двух молодых людей о том, что Пелл в бытность молодым священником приставал к ним, а также обвинения в непристойном поведении в отношении участников хора мальчиков в 1990-х годах.

"Кардинал Пелл является самым высокопоставленным представителем католической церкви, которому предъявлены обвинения в преступлениях на сексуальной почве. Однако несколько международных расследований по поводу возможных случаев домогательств в Церкви показали, что священников-педофилов регулярно перенаправляют из прихода в приход вместо того, чтобы лишить духовного сана или передать полиции", — заключает газета Financial Times.