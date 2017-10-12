Бен Аффлек извинился за сексуальные домогательства в 2003 году

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Известный американский актер и режиссер Бен Аффлек, осудивший голливудского продюсера Харви Вайнштейна за домогательства к женщинам, извинился за свои действия аналогичного характера.

Ранее Аффлек написал в Twitter, что огорчен и зол из-за того, что Вайнштейн использовал свое положение, чтобы угрожать, сексуально домогаться и манипулировать женщинами в течение десятилетий.

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В ответ на многочисленные гневные комментарии подписчиков, напомнивших ему о том, что в 2003 году в эфире программы Total Request Live на MTV с юной актрисой Хилари Бертон он дал волю рукам, Аффлек вынужден был публично извиниться.

"Я вел себя неподобающе в отношении Бертон и приношу свои глубочайшие извинения", — написал Аффлек в Twitter.

I acted inappropriately toward Ms. Burton and I sincerely apologize — Ben Affleck (@BenAffleck) 11 октября 2017 г.

​По информации издания New York Times, которое опубликовало результаты собственного расследования, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие. Сам Вайнштейн признал, что своим поведением "причинял боль" коллегам, и принес извинения.

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Ранее несколько известных актрис, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, сообщили, что в начале своей карьеры подверглись домогательствам со стороны Вайнштейна.

Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил продюсера.