Жена обвиняемого в домогательствах продюсера Вайнштейна уходит от него

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Жена американского продюсера Харви Вайнштейна Джорджина Чапман сообщила, что решила уйти от него на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает издание People.

"Мое сердце разрывается от боли за всех женщин, которые пережили ужасные страдания из-за этих непростительных действий. Я решила уйти от мужа. Забота о моих маленьких детях — это главное для меня", — сообщила 41-летняя Чапман, обратившись к СМИ с просьбой не вторгаться в личную жизнь.

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По информации издания New York Times, которое опубликовало результаты собственного расследования, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие. Сам Вайнштейн признал, что своим поведением "причинял боль" коллегам, и принес извинения.

Ранее несколько известных актрис, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, сообщили, что в начале своей карьеры подверглись домогательствам со стороны Вайнштейна.

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Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил продюсера.