наверх
11.10.201705:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Жена обвиняемого в домогательствах продюсера Вайнштейна уходит от него

    (обновлено: )1
    Джорджина Чапман заявила. что ее сердце "разрывается от боли за всех женщин, которые пережили ужасные страдания из-за этих непростительных действий".
    Продюсер Харви Вайнштейн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Жена американского продюсера Харви Вайнштейна Джорджина Чапман сообщила, что решила уйти от него на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает издание People.

    Митинг за единство Испании в Барселоне
    twitter.com/abenitezburraco
    Топ событий в мире: протесты в Барселоне, секс-скандал в Голливуде

    "Мое сердце разрывается от боли за всех женщин, которые пережили ужасные страдания из-за этих непростительных действий. Я решила уйти от мужа. Забота о моих маленьких детях — это главное для меня", — сообщила 41-летняя Чапман, обратившись к СМИ с просьбой не вторгаться в личную жизнь.

    Смотрите также: Современная история Золушки: из посудомойщицы в супермодели за 12 дней

    По информации издания New York Times, которое опубликовало результаты собственного расследования, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие. Сам Вайнштейн признал, что своим поведением "причинял боль" коллегам, и принес извинения.

    Ранее несколько известных актрис, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, сообщили, что в начале своей карьеры подверглись домогательствам со стороны Вайнштейна.

    Смотрите также — Развод Джоли и Питта: яркие моменты звездной пары

    Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил продюсера.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Культурная война в Украине: разборки во Львове
    Флаги Евросоюза и Украины
    Реформа образования: необратимые последствия
    Пожилая женщина на рынке
    Пенсионная реформа: суть и скрытое