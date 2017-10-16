От Трампа требуют в суде документы по обвинениям в домогательстве

SAUL LOEB / AFP

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Юристы американки, в октябре прошлого года обвинившей в домогательствах будущего президента США Дональда Трампа, требуют от его команды предоставить в суд документы, связанные со всеми подобными жалобами, сообщает телеканал CNN.

Речь идет о деле Саммер Зервос, в октябре прошлого года публично обвинившей на тот момент будущего президента в попытке домогательства в 2007 году, после ее участия в телешоу Трампа The Apprentice. По ее словам, Трамп пригласил ее якобы для обсуждения возможной работы, но привел в бунгало, где попытался склонить ее к интимной близости. Тогда бизнесмен опроверг эти обвинения.

В январе текущего года Зервос обратилась в суд Нью-Йорка. CNN отмечает, что юристы требуют предоставить "все документы, касающиеся ее, записи всех разговоров с ней и о ней".

Постановление о приобщении к делу документов, "касающихся всех женщин, обвинивших Дональда Трампа в неуместных прикосновениях", было выпущено еще в марте текущего года, однако известно о нем стало только сейчас.

Адвокаты Трампа обязаны ответить на данный запрос до 31 октября. Пока представители Белого дома никак не прокомментировали расследование по этому делу.

На президентских выборах в ноябре 2016 года республиканец Трамп победил демократку Хиллари Клинтон. В ходе президентской гонки несколько женщин обвинили его в домогательствах, которые, по их словам, имели место на протяжении ряда десятилетий. Трамп пообещал привлечь их к суду за клевету.