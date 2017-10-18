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    Культура

    Ларс фон Триер ответил на обвинения Бьорк в домогательствах

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    Исландская певица и актриса Бьорк призналась в том, что в начале актерской карьеры подверглась домогательствам со стороны датского режиссера. Ларс Фон Триер опроверг обвинения в свой адрес.
    Режиссер Ларс фон Триер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Датский режиссер Ларс Фон Триер опроверг слова исландской певицы Бьорк, которая обвинила режиссера в сексуальных домогательствах, сообщает издание Jyllands-Posten.

    Певица сыграла в картине Триера "Танцующая в темноте". 

    Ранее исландская певица и актриса, обладательница множества музыкальных и кино-премий Бьорк (Björk) призналась в том, что в начале актерской карьеры подверглась домогательствам со стороны датского режиссера. Она не назвала имени режиссера, но известно, что она снималась у одного датского режиссера – Ларса фон Триера.

    Анжелина Джоли
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк
    Джоли и Пэлтроу заявили, что стали жертвами сексуальных домогательств

    "Ничего подобного не было. Хотя друзьями мы не были, это факт", — сказал Триер в интервью изданию и добавил, что участие Бьорк как актрисы в его фильме было очень талантливым.

    Продюсер Петре Аальбэк Йенсен, также работавший над фильмом, отметил, что был удивлен, узнав о заявлении Бьорк, и полагает, что жертвами, скорее следует считать Триера и его. "Эта женщина была сильнее нас с Триером, а также нашей компании. Она диктовала свои правила, и фильм был под угрозой", — приводит издание слова Йенсена.

    Певица написала в своем Facebook о том, что в начале актерской карьеры поняла, что "унижение и роль объекта сексуального домогательства были не подлежащей изменению нормой для начальства и сотрудников, которые позволяли и поощряли это". По словам певицы, когда она отвергла режиссера, он стал "нападать и наказывать", а также создал для нее непростую обстановку в команде. Бьорк добавила, что, поскольку не строила больших планов в актерской карьере, а также благодаря своему внутреннему стержню, она решила уйти из киноиндустрии и со временем смогла восстановиться после пережитого.

    Ранее сообщалось, что гильдия продюсеров Америки единогласно исключила из числа своих участников продюсера Харви Вайнштейна, который обвиняется в сексуальных домогательствах.

     

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