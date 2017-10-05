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    Россия

    В Татарстане шизофреник убил знакомого, чтобы съесть

    (обновлено: )131
    Как сообщают правоохранительные органы, подозреваемый гостил у потерпевшего и в какой-то момент решил убить хозяина, чтобы съесть его. Для этого злоумышленник избил мужчину сначала руками, а потом табуреткой.
    Наручники
    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Страдающий шизофренией житель Татарстана признался, что убил знакомого и съел части его тела, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

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    "В ночь на 5 октября в избе села Новое Ильдеряково Аксубаевского района обнаружено тело 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде резаной раны шеи и живота… По подозрению в совершении преступления задержан страдающий шизофренией 40-летний местный житель, который признал причастность к совершению преступления", — говорится в сообщении.

    По версии следствия, подозреваемый гостил у потерпевшего и в какой-то момент решил убить хозяина, чтобы съесть его. Для этого злоумышленник избил мужчину сначала руками, а потом табуреткой.

    "Когда тот перестал подавать признаки жизни, подозреваемый перерезал ему горло и вскрыл живот, после чего употребил части тела потерпевшего в пищу. Затем мужчина позвонил в полицию и сообщил о произошедшем", — отмечает ведомство.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", добавили в СК.

    Напомним, в сентябре в России задержали семью людоедов.

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