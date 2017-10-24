наверх
24.10.201700:54
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Контрактник ВС РФ в Армении убил сослуживца, после чего покончил с собой

    (обновлено: )8
    По данным пресс-службы Южного военного округа РФ, "военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту".
    Военнослужащие РФ. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Военнослужащий-контрактник ВС РФ на полигоне в Армении выстрелил в сослуживца, нанеся тому смертельное ранение, а затем застрелился, сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ (ЮВО).

    Нашивка на форме украинского военного
    Сергей Дивеев/Facebook
    Донбасский синдром. АТО в магазине и супермаркете по всей стране

    "23 октября на полигоне Алагяз (Республика Армения), при сдаче оружия после проведения занятий, военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился", — говорится в сообщении.

    Читайте также: Синдром войны. Украину могут раскачать ветераны

    Отмечается, что для выяснения обстоятельств случившегося на месте работает комиссия Южного военного округа.

    Ранее сообщалось, что сотрудник Росгвардии застрелил четырёх сослуживцев в воинской части в Чечне и был ликвидирован дежурным подразделением. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Экс-глава Госфинуслуг Украины Василий Волга
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Кошелек
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Видео допроса задержанной, которая похитила младенца
    Криминал поглотил Украину. Похищение ребенка