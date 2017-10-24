Контрактник ВС РФ в Армении убил сослуживца, после чего покончил с собой

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Военнослужащий-контрактник ВС РФ на полигоне в Армении выстрелил в сослуживца, нанеся тому смертельное ранение, а затем застрелился, сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ (ЮВО).

"23 октября на полигоне Алагяз (Республика Армения), при сдаче оружия после проведения занятий, военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что для выяснения обстоятельств случившегося на месте работает комиссия Южного военного округа.

Ранее сообщалось, что сотрудник Росгвардии застрелил четырёх сослуживцев в воинской части в Чечне и был ликвидирован дежурным подразделением.