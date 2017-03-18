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    Глава разведки ФРГ заявил о возросшей угрозе со стороны ВС РФ

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    Бруно Каль заявил, что Россия удвоила боевую мощь на западной границе: "Все это нельзя расценивать как оборону от Запада. Это нужно рассматривать и как потенциальную угрозу".
    Флаг Германии
    Domenico Citrangulo/flickr.com

    КИЕВ, 17 мар – РИА Новости Украина. Глава федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что "возросла угроза со стороны России". По его словам, речь идет, в том числе, и об усилении боевой мощи.

    Олег Стариков
    Олег Стариков / Facebook
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    "Российская угроза выросла. Поэтому мы воспринимаем ее очень серьезно. Это не только пропагандистская угроза, это возвращение в повестку всей темы конвенционального вооружения", — сказал Каль в интервью еженедельнику Spiegel, добавив, что речь идет "о военной области и вооружении".

    "Россия удвоила боевую мощь на западной границе. Это не только "Искандеры". Существует множество летательных аппаратов в районе Крыма, конвенциональные вооруженные силы. Все это нельзя расценивать как оборону от Запада. Это нужно рассматривать и как потенциальную угрозу", — заявил он.

    Ранее чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Вильнюсе Александр Удальцов заявил, что увеличение группировки НАТО у границ России происходит за счет постоянной смены контингентов, в отсутствие диалога с альянсом это вынуждает РФ к ответным серьезным шагам.

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