Глава разведки ФРГ заявил о возросшей угрозе со стороны ВС РФ

КИЕВ, 17 мар – РИА Новости Украина. Глава федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что "возросла угроза со стороны России". По его словам, речь идет, в том числе, и об усилении боевой мощи.

"Российская угроза выросла. Поэтому мы воспринимаем ее очень серьезно. Это не только пропагандистская угроза, это возвращение в повестку всей темы конвенционального вооружения", — сказал Каль в интервью еженедельнику Spiegel, добавив, что речь идет "о военной области и вооружении".

"Россия удвоила боевую мощь на западной границе. Это не только "Искандеры". Существует множество летательных аппаратов в районе Крыма, конвенциональные вооруженные силы. Все это нельзя расценивать как оборону от Запада. Это нужно рассматривать и как потенциальную угрозу", — заявил он.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Вильнюсе Александр Удальцов заявил, что увеличение группировки НАТО у границ России происходит за счет постоянной смены контингентов, в отсутствие диалога с альянсом это вынуждает РФ к ответным серьезным шагам.