Синдром войны. Украину могут раскачать ветераны

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Три года войны, которую президент Порошенко обещал закончить за несколько недель, приносят страшные плоды. Прошедшие боевые действия бойцы, вернувшись на "гражданку", убивают себя, спиваются, употребляют наркотики, превращаются в домашних тиранов или же становятся уголовниками.

Простые украинцы пожинают плоды большой политики. И будет еще хуже, если ничего не предпринять, считает международный эксперт, основатель направления НПП (нейролингвистическое программирование психики) Фрэнк Пьюселик.

Американский эксперт изложил свои взгляды в Киеве на посвященной суицидам пресс-конференции.

Пьюселик – гражданин США, прошедший вьетнамскую войну. Он сам пережил посстравматический синдром (ПТСР) и предупреждает: если сегодня не оказать помощи ветеранам АТО, завтра может быть поздно. И не только для них, а и для всей страны.

"Когда боец возвращается с войны – она его разрушает. На войне человек – животное, если он не будет зверем, он не выживет. Он возвращается другим человеком. Вам не нравится то, что вы видите. Вы перестаете понимать происходящее. Сложно выключить животный инстинкт, вернуться назад и стать тем, кем был до войны. Тот человек, который уходил на войну, технически его уже нет. Возвращается другой. И возникает вопрос, а как теперь жить, что делать – происходит трансформация", — отмечает эксперт.

В США в 70-х годах не было экспертов, которые работали с постравматическими расстройствами, поэтому уже после войны погибло больше граждан Америки, чем на войне..

"Когда мы возвращались с войны, мы 10 лет жили в состоянии: "удачи тебе, вперед!", и мы Америку разорвали на части: разрушали семьи, бизнес, заполняли тюрьмы и морги. Мы Америку раскачивали. Никто не мог понять, что делать с нами. Вывод, который был сделан – мы умалишенные и социально-криминогенные. Нас расстреливали, закрывали в заведения для душевнобольных, солдаты убивали своих родных, себя. Во время драк в баре цель была – драться до последней капли крови. Во время езды – выжимали до предела педаль газа. Через десять лет проблемой занялось правительство США и создало организацию, цель которой – помогать солдатам", — объяснил Фрэнк Пьюселик.

В течении следующих 15 лет эксперты начали познавать и нарабатывать методы и системы. Были открыты тысячи консультационных центров, в работе которых принимали участие ветераны.

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"Сначала я стал клиентом этой системы, а позже консультантом, потом возглавил центры центральных штатов.

Я использовал нейролептическое программирование, чтобы сделать программу качественнее. Я всего лишь я пытался ответить на вопрос: "Что со мной не так?" Сегодня я консультирую бойцов, членов их семей – на сегодняшний день уже 8-го вооруженного конфликта. Эту катастрофу можно остановить, чтобы постртравматическое стрессовое расстройство не начало расшатывать Украину.

В сказках у волшебника есть хрустальный шар, через который он видит будущее. У меня впечатление, что я тоже вижу будущее и знаю, что будет дальше. Я был свидетелем развития этого сценария уже в четырех странах. Все четыре государства в свое время обладали сильной экономикой, у них была возможность покрыть, оплатить, нейтрализовать разрушительную силу, которую представляют ветераны.

Если мы не научимся качественно работать с этой ситуацией, вернувшиеся начнут раскачивать страну. Не потому, что они плохие люди, а потому, что эксперты не работают", – подчеркивает эксперт.

Эксперт подчеркивает, что Украина не должна допустить, чтобы люди с ПТСР расшатывали страну, а сами ветераны скатывались к криминализации, наркотикам, суицидам и насилию в семье.