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    В России солдат застрелил четверых сослуживцев

    (обновлено: )13011
    В департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии сообщили РИА Новости, что одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ старший лейтенант смертельно ранил четверых своих сослуживцев. Он был ликвидирован.
    Российские военнослужащие. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Сотрудник Росгвардии застрелил четырёх сослуживцев в воинской части в Чечне и был ликвидирован дежурным подразделением, по данному факту проводится проверка, сообщили РИА Новости в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии.

    "По предварительной информации, сегодня около 16 часов в станице Шелковская Чеченской республики в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ старший лейтенант смертельно ранил четверых своих сослуживцев. Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, был ликвидирован дежурным подразделением", — сказал собеседник агентства.

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    Он отметил, что о происшествии были незамедлительно проинформированы военная прокуратура и военно-следственный отдел. Назначена служебная проверка.

    Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия оперативно направлена группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии, в состав которой входят офицеры службы войск и безопасности военной службы, офицеры-специалисты по работе с личным составом, военные психологи", — добавил он, отметив, что комиссии предстоит выяснить обстоятельства и причины происшествия.

    Напомним, летом 11-летний новосибирский школьник случайно застрелил своего друга из дедовского ружья, теперь пенсионеру грозит до шести месяцев ареста.

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