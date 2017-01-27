Стратком ВС США: РФ разрабатывает оружие против спутников

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Стратегическое командование ВС США (Стратком) считает, что Россия разрабатывает оружие против спутников, в том числе лазеры, заявил в четверг командующий Страткома генерал Джон Хайтен.

"Россия изучает значительные военные возможности против спутников, включая лазеры для использования в космосе и другие военные возможности, которые могут угрожать нашим спутникам", — сказал Хайтен, которого цитирует из Калифорнии пресс-служба Пентагона.

По его словам, применение такого оружия может создать большое количество обломков на орбите, которые затруднят доступ космическим аппаратам. Также, как отмечает американский генерал, Китай продолжает испытывать собственные оборонные системы "на самых различных орбитах".

"В недалеком будущем они (Россия и КНР — ред.) смогут использовать свои возможности, чтобы угрожать любому космическому аппарату, который есть у нас в космосе. Нам надо предотвратить это, и лучший способ предотвратить войну — быть готовым к войне. Так Соединенные Штаты и поступят. Мы обеспечим, чтобы все знали, что мы готовы к войне", — добавил американский генерал.

Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что Запад должен взаимодействовать с Россией с позиции силы, но при этом стараться избегать конфликтов.