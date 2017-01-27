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    В мире

    Мэй: Запад должен взаимодействовать с РФ с позиции силы, но без конфликтов

    Тема:

    Украина-РФ: новый виток санкций (475)

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    По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, нужно дать гарантии соседним с Россией странам, что их безопасность не находится под вопросом.
    Тереза Мэй. Архивное фото
    REUTERS Kirsty Wigglesworth/Pool

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Запад должен взаимодействовать с Россией с позиции силы, но при этом стараться избегать конфликтов, считает премьер Великобритании Тереза Мэй.

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    "Нет ничего неизбежного в конфликте России и Запада, ничего неминуемого в плане возвращения ко временам "холодной войны". Но мы должны взаимодействовать с Россией с позиции силы. И мы должны строить отношения, систему и процессы так, чтобы сделать сотрудничество более вероятным, чем конфликт", — сказала Мэй, выступая перед членами Республиканской партии США в Филадельфии, ее выступление транслируют американские телеканалы.

    По словам британского премьера, такой подход стал особенно актуальным после "незаконной аннексии Крыма".

    "(Нужно) дать гарантии соседним с РФ странам, что их безопасность не находится под вопросом. Мы не должны ставить под угрозу те свободы, которые (бывший) президент (США Рональд) Рейган и госпожа (бывшая премьер-министр Великобритании Маргарет) Тэтчер принесли в Восточную Европу, принимая требования (президента РФ Владимира) Путина, что теперь это в его сфере влияния", — добавила Мэй.

    Британский премьер в ходе визита в США планирует в пятницу встретиться с новым президентом Дональдом Трампом.

    Ранее Мэй заявила, что Великобритания не собирается отворачиваться от своих партнеров в Европе и заинтересована в успехе ЕС.

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