Мэй: Запад должен взаимодействовать с РФ с позиции силы, но без конфликтов

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Запад должен взаимодействовать с Россией с позиции силы, но при этом стараться избегать конфликтов, считает премьер Великобритании Тереза Мэй.

"Нет ничего неизбежного в конфликте России и Запада, ничего неминуемого в плане возвращения ко временам "холодной войны". Но мы должны взаимодействовать с Россией с позиции силы. И мы должны строить отношения, систему и процессы так, чтобы сделать сотрудничество более вероятным, чем конфликт", — сказала Мэй, выступая перед членами Республиканской партии США в Филадельфии, ее выступление транслируют американские телеканалы.

По словам британского премьера, такой подход стал особенно актуальным после "незаконной аннексии Крыма".

"(Нужно) дать гарантии соседним с РФ странам, что их безопасность не находится под вопросом. Мы не должны ставить под угрозу те свободы, которые (бывший) президент (США Рональд) Рейган и госпожа (бывшая премьер-министр Великобритании Маргарет) Тэтчер принесли в Восточную Европу, принимая требования (президента РФ Владимира) Путина, что теперь это в его сфере влияния", — добавила Мэй.

Британский премьер в ходе визита в США планирует в пятницу встретиться с новым президентом Дональдом Трампом.

Ранее Мэй заявила, что Великобритания не собирается отворачиваться от своих партнеров в Европе и заинтересована в успехе ЕС.