Британия не будет отворачиваться от партнеров в Европе - Мэй

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Великобритания не собирается отворачиваться от своих партнеров в Европе и заинтересована в успехе ЕС, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.

"Мы будем строить альянсы с нашими партнерами в Европе. Мы не собираемся поворачиваться к ним спиной", — сказала она, выступая перед членами Республиканской партии США в Филадельфии.

По ее словам, в интересах Британии, чтобы ЕС был успешным.

Мэй заверила, что Великобритания "продолжит играть свою роль в ЕС, пока остается его членом". Она подчеркнула, что Лондон продолжит сотрудничество с Евросоюзом "в области безопасности, торговли и внешней политике после выхода из него".

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании в четверг внесло в парламент законопроект о запуске процедуры Brexit.