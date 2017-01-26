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    В мире

    Британия не будет отворачиваться от партнеров в Европе - Мэй

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (404)

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    По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, Лондон продолжит сотрудничество с Евросоюзом "в области безопасности, торговли и внешней политике после выхода из него".
    Тереза Мэй
    REUTERS Kirsty Wigglesworth/Pool

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Великобритания не собирается отворачиваться от своих партнеров в Европе и заинтересована в успехе ЕС, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.

    Флаг Великобритании
    REUTERS Toby Melville
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    "Мы будем строить альянсы с нашими партнерами в Европе. Мы не собираемся поворачиваться к ним спиной", — сказала она, выступая перед членами Республиканской партии США в Филадельфии.

    По ее словам, в интересах Британии, чтобы ЕС был успешным.

    Мэй заверила, что Великобритания "продолжит играть свою роль в ЕС, пока остается его членом". Она подчеркнула, что Лондон продолжит сотрудничество с Евросоюзом "в области безопасности, торговли и внешней политике после выхода из него".

    Ранее сообщалось, что правительство Великобритании в четверг внесло в парламент законопроект о запуске процедуры Brexit.

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