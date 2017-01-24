Во вторник Верховный суд Британии вынесет вердикт по процедуре Brexit

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Верховный суд Великобритании во вторник вынесет решение по апелляции правительства страны на решение лондонского Высокого суда, постановившего ранее, что правительству требуется согласие парламента для запуска процедуры выхода страны из ЕС. Согласно прогнозам, высшая судебная инстанция поддержит решение Высокого суда, разрушив надежды правительства на беспроблемный запуск процесса Brexit к концу марта.

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"Решение будет вынесено во вторник, 24 января, в 9.30 утра (11.30 по Киеву). Полный вердикт и краткая версия для прессы будут немедленно опубликованы на сайте суда", — говорится в сообщении Верховного суда.

Слушания в Верховном суде по данному делу прошли в декабре.

Помимо основного вопроса о необходимости консультаций с парламентом Верховному суду предстоит также ответить на вопрос, должно ли правительство получить согласие автономных регионов страны — Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса — перед тем как запускать процесс выхода из ЕС. Представители всех регионов получили на слушаниях возможность высказаться.

Согласно прогнозам экспертов и СМИ, Верховный суд поддержит решение Высокого суда, заявив, что для запуска процедуры Brexit парламент должен будет принять соответствующий законопроект.

Если Верховный суд поддержит апелляцию правительства, то у премьер-министра Терезы Мэй, по всей видимости, не останется преград для запуска процесса Brexit в конце марта. Если же высшая судебная инстанция оставит решение Высокого суда в силе, это может привести к затягиванию на неопределенное время внутрибританской дискуссии вокруг условий выхода из ЕС и откладыванию запуска процедуры Brexit.

Дело в том, что большинство парламентариев, даже в комитете по Brexit, выступали за сохранение Британии в ЕС, а сейчас выступают за сохранение максимально тесных экономических связей с Евросоюзом.

На прошлой неделе Мэй в специальной большой речи представила свой план Brexit, согласно которому Великобритания выходит не только из ЕС, но и из общего рынка, из таможенного союза ЕС, а также из-под юрисдикции Европейского суда. Этот план стал реализацией худших опасений проевропейски настроенных парламентариев, для которого предстоящее решение Верховного суда остается "последней надеждой".

Дело о Brexit, рассматриваемое Верховным судом, британские СМИ называют "крупнейшим конституционным разбирательством" за несколько десятилетий.