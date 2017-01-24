Верховный суд Британии постановил получить одобрение парламента для Brexit

КИЕВ, 24 янв – РИА Новости Украина, Мария Табак. Правительству Великобритании требуется согласие парламента для запуска процедуры выхода страны из ЕС, постановил во вторник Верховный суд страны, поддержав, таким образом, ранее принятое решение лондонского Высокого суда.

Таким образом, высшая судебная инстанция разрушила надежды правительства на беспроблемный запуск процесса Brexit к концу марта.

После оглашения вердикта генпрокурор страны Джереми Райт заявил, что правительство разочаровано решением Верховного суда, но будет его выполнять.

"Разумеется, правительство разочаровано решением, но мы все подчиняемся закону, так что правительство последует распоряжению Верховного суда и сделает все для его имплементации", — сказал Райт журналистам.

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Решение Верховного суда может привести к затягиванию на неопределенное время внутрибританской дискуссии вокруг условий выхода из ЕС.

На прошлой неделе премьер-министр Тереза Мэй в специальной большой речи представила свой план Brexit, согласно которому Великобритания выходит не только из ЕС, но и из общего рынка, из таможенного союза ЕС, а также из-под юрисдикции Европейского суда. Дело о Brexit, которое рассматривал Верховный суд, британские СМИ назвали "крупнейшим конституционным разбирательством" за несколько десятилетий.