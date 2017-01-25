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    Мэй рассчитывает в ближайшее время обсудить с Порошенко поддержку Украины

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    Как отметила Тереза Мэй, приверженность Лондона территориальной целостности Украины остается неизменной, а министр иностранных дел Борис Джонсон ведет всю необходимую работу с министром иностранных дел Украины по различным вопросам.
    Тереза Мэй
    REUTERS Kirsty Wigglesworth/Pool

    КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует обсудить с президентом Украины дополнительную поддержку Киева.

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    "Наша приверженность интересам территориальной целостности Украины остается неизменной. Министр иностранных дел Борис Джонсон ведет всю необходимую работу с министром иностранных дел Украины по различным вопросам. Мы оказываем широкую поддержку Украине и рассчитываем в ближайшее время встретиться с президентом Порошенко и поговорить о различных путях поддержки", — сказала Мэй, выступая в среду в палате общин британского парламента.

    Ранее сообщалось, что Великобритания выступает за сохранение санкций в отношении России до "полной имплементации минских договоренностей".

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