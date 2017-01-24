наверх
24.01.201718:19
Курсы валют НБУ
  • EUR29.29+ 0.12
  • USD27.33- 0.10
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко призвал парламент Финляндии признать Голодомор геноцидом украинцев

    (обновлено: )9814
    Во время встречи со спикером Эдускунты Марией Лохелой Порошенко поблагодарил парламент Финляндии за твердую позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
    Встреча Петра Порошенко со спикером Эдускунты (парламента) Финляндии Марией Лохелой
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко призвал парламент Финляндии признать Голодомор геноцидом украинского народа, сообщила пресс-служба главы государства.

    У памятника жертвам Голодомора 1932-33 гг в Украине
    Сайт президента Украины
    Голодомор-геноцид. В соцсетях интересуются: а сейчас не то же самое?

    Об этом президент сказал во время встречи со спикером Эдускунты (парламента) Финляндии Марией Лохелой. Он поблагодарил парламент Финляндии за твердую позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

    Читайте также: Исчезающая страна. Украинцы бегут куда глаза глядят?

    Во время встречи собеседники также обсудили ситуацию безопасности в Донбассе. 

    Порошенко привлек внимание Лохелы к грубому нарушению прав человека на временно не подконтрольных Украине территориях, а также призвал содействовать усилиям Украины в освобождении украинцев из российских тюрем и плена в Донбассе.

    Глава государства отметил готовность Украины и в дальнейшем развивать активный диалог с Финляндией, в частности, и на парламентском уровне.

    Ранее народный депутат от "Радикальной партии" Юрий Шухевич зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №5692 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за отрицание факта правомерности борьбы за независимость Украины в XX веке, факта Голодомора 1932-1933 годов в Украине".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Активисты заблокировали проезд по Одесской трассе в Киеве
    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке
    Эмигрант на стройплощадке
    Уехать или остаться. Миграционная дискуссия в Украине
    Антон Геращенко
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения