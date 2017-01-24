Порошенко призвал парламент Финляндии признать Голодомор геноцидом украинцев

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко призвал парламент Финляндии признать Голодомор геноцидом украинского народа, сообщила пресс-служба главы государства.

Об этом президент сказал во время встречи со спикером Эдускунты (парламента) Финляндии Марией Лохелой. Он поблагодарил парламент Финляндии за твердую позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Во время встречи собеседники также обсудили ситуацию безопасности в Донбассе.

Порошенко привлек внимание Лохелы к грубому нарушению прав человека на временно не подконтрольных Украине территориях, а также призвал содействовать усилиям Украины в освобождении украинцев из российских тюрем и плена в Донбассе.

Глава государства отметил готовность Украины и в дальнейшем развивать активный диалог с Финляндией, в частности, и на парламентском уровне.

Ранее народный депутат от "Радикальной партии" Юрий Шухевич зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №5692 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за отрицание факта правомерности борьбы за независимость Украины в XX веке, факта Голодомора 1932-1933 годов в Украине".