Кабмин РФ одобрил вхождение ВС Южной Осетии в состав российских

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Правительство России одобрило проект соглашения с Южной Осетией о порядке вхождения ряда ее подразделений в состав Вооруженных сил РФ, соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить представленный министерством обороны РФ согласованный с министерством иностранных дел РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения между РФ и республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений ВС республики Южная Осетия в состав ВС РФ", — говорится в документе.

Читайте также: Бортник: перекрытый экспорт в РФ нанесет колоссальные убытки Украине

Предложение о подписании указанного соглашения будет представлено президенту РФ Владимиру Путину.

В мае 2016 года Южная Осетия заявила о проведении референдума о вхождении в состав РФ. Он пройдет в 2017 году.