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    Кабмин РФ одобрил вхождение ВС Южной Осетии в состав российских

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    Соответствующее постановление правительства России было опубликовано в понедельник. Решено одобрить "проект соглашения между РФ и республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений ВС республики Южная Осетия в состав ВС РФ".
    Репортаж о жизни в Южной Осетии. Военнослужащие 4-й военной базы во время упражнений по строевой подготовке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Правительство России одобрило проект соглашения с Южной Осетией о порядке вхождения ряда ее подразделений в состав Вооруженных сил РФ, соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

    "Одобрить представленный министерством обороны РФ согласованный с министерством иностранных дел РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения между РФ и республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений ВС республики Южная Осетия в состав ВС РФ", — говорится в документе.

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    Предложение о подписании указанного соглашения будет представлено президенту РФ Владимиру Путину.

    В мае 2016 года Южная Осетия заявила о проведении референдума о вхождении в состав РФ. Он пройдет в 2017 году.

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