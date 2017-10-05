В Киеве мужчина убил строителя из Полтавы

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. В Соломенское управление полиции от врачей поступило сообщение об оказании помощи 39-летнему уроженцу Полтавы. Пострадавший получил тяжелые травмы головы, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители установили, что убитый мужчина приехал в столицу на заработки: работал на стройке. Вместе с другими работниками он снимал жилье у местного жителя, с которым накануне произошел конфликт. Для выяснения отношений с арендатором киевлянин позвал на помощь знакомого. По словам этого знакомого, строители на платили за квартиру и не хотели съезжать.

Ссора между мужчинами завершился дракой, во время которой 28-летний товарищ владельца жилья несколько раз ударил потерпевшего по голове, от чего тот упал на землю. Очевидцы конфликта вызвали "скорую" и мужчину госпитализировали. Через сутки от полученных травм он скончался в медицинском учреждении.

После проведения комплекса розыскных мероприятий полицейские установили личность мужчины, от действий которого пострадал полтавчанин. Подозреваемого задержали по месту жительства.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Продолжается досудебное расследование, начатое по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Ровенской области плита от снесенного памятника Владимиру Ленину насмерть задавила 13-летнего мальчика.