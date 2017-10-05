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    Киев

    В Киеве мужчина убил строителя из Полтавы

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    Как сообщается, убитый мужчина приехал в столицу на заработки: работал на стройке. Вместе с другими работниками он снимал жилье у местного жителя. После конфликта мужчину госпитализировали. Через сутки от полученных травм он скончался в медицинском учреждении.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. В Соломенское управление полиции от врачей поступило сообщение об оказании помощи 39-летнему уроженцу Полтавы. Пострадавший получил тяжелые травмы головы, сообщает пресс-служба полиции Киева.

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    Правоохранители установили, что убитый мужчина приехал в столицу на заработки: работал на стройке. Вместе с другими работниками он снимал жилье у местного жителя, с которым накануне произошел конфликт. Для выяснения отношений с арендатором киевлянин позвал на помощь знакомого. По словам этого знакомого, строители на платили за квартиру и не хотели съезжать.

    Ссора между мужчинами завершился дракой, во время которой 28-летний товарищ владельца жилья несколько раз ударил потерпевшего по голове, от чего тот упал на землю. Очевидцы конфликта вызвали "скорую" и мужчину госпитализировали. Через сутки от полученных травм он скончался в медицинском учреждении.

    После проведения комплекса розыскных мероприятий полицейские установили личность мужчины, от действий которого пострадал полтавчанин. Подозреваемого задержали по месту жительства.

    Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Продолжается досудебное расследование, начатое по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

    Напомним, ранее в Ровенской области плита от снесенного памятника Владимиру Ленину насмерть задавила 13-летнего мальчика.

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