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    Осмаев заявил, что знает заказчиков убийства Окуевой

    Тема:

    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой (43)

    (обновлено: )16411
    Чеченский доброволец Адам Осмаев заявил, что знает заказчиков покушения, в результате которого он был ранен, а его жена - Амина Окуева - была убита.
    Амина Окуева и Адам Осмаев
    Facebook Амины Окуевой

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Командир Международного добровольческого батальона им. Джохара Дудаева Адам Осмаев заявил, что знает заказчиков убийства своей супруги Амины Окуевой.

    Отвечая на вопрос, верит ли он, что убийство Амины Окуевой и покушение на него будет раскрыто, Осмаев заявил, что, несмотря на официальные результаты расследования, виновные будут наказаны.

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    "Оно (убийство — Ред.) может и не раскрыто будет официально, но виновники будут наказаны, так или иначе. Конкретных имен я пока не знаю, но заказчиков, я, можно сказать, знаю", — сказал Осмаев в эфире телеканала ATR

    В понедельник вечером, 30 октября, близ поселка Глеваха под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита. В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена", открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

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    Напомним, 1 июня в Киеве в результате покушения из пистолета был тяжело ранен Адам Осмаев. Во время перестрелки Окуева ранила нападавшего, представившегося французским журналистом.

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