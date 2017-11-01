Появилось фото могилы Окуевой

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Муфтий Всеукраинского Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов и ветеран АТО Ротан Крымский разместили в социальных сетях фотографию могилы супруги выходца из Чечни Адама Осмаева Амины Окуевой.

"Вот и все. Мы провели нашу сестру Амину в последний путь. Пусть Аллах простит ей ее грехи и введет в сады рая. Аминь", — написал Крымский на странице в Facebook.

facebook.com/said.ismagilov Могила Амины Окуевой

Исмагилов уточнил, что Окуеву похоронили по мусульманским обрядам. По его словам, похороны состоялись во вторник.

"Во-первых, ее похоронили не вчера, а сегодня. У мусульман, по канону, ночью не хоронят умерших. Похоронили не в Киеве. Никакого тайного молебна вчера в мечети Исламского культурного центра Киева не происходило. Погребальный джаназа-намаз совершается только в присутствии тела умершего человека. Поскольку родственники и близкие люди Амины из соображений безопасности решили не привозить ее для осуществления джаназа-намаза в мечеть, то джаназа-намаз не осуществлялся. Вчера мы действительно ожидали, что ее привезут, поэтому я вышел и сообщил собравшимся людям, что будет только молитва. Но потом мне сообщили, что близкие люди Амины решили сделать по-другому, и я сообщил собравшимся, что ничего не будет происходить. Семья имеет право сама решать, как им все сделать, потому вмешиваться в такие вопросы не корректно, и неуместно", — объяснил муфтий.

Он добавил, что Окуеву похоронили по ее собственному завещанию — рядом с ее командиром Исой Мунаевым.

Ранее член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что в понедельник вечером Осмаев был ранен, а Окуева погибла. Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало уточнил, что они отказались от охраны после нападения в начале лета.

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В начале лета пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.