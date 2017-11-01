Юрист: очевидно, что целью заказчиков была именно Окуева

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Народный депутат Игорь Мосийчук не исключает, что недавнее покушения на него, добровольцев АТО Амину Окуеву, Адама Осмаева, а также бойца добровольческого чеченского батальона Тимура Махаури совершены одними и теми же людьми. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook. По словам Мосийчука, такого же мнения придерживается и муж Амины Окуевои.

Стоит напомнить, Осмаев получил ранения во время расстрела его автомобиля возле поселка Глеваха Киевской области в понедельник, 30 октября. Зато жена Осмаева — Амина Окуева погибла.

Что может связывать народного депутата и добровольцев АТО, рассказал в эфире радиостанции Голос столицы юрист, адвокат Евгений Лосовский.

Как вы прокомментируете заявление Мосийчука?

Прежде всего, на самом деле, мысль подтверждена тем, что достаточно короткое время прошло между двумя событиями. Второе — данных граждан связывают личные связи и точно так же, как и личные связи, и политические моменты. Поэтому абсолютно правильно с точки зрения науки криминалистики и опыта — да, эти два события ложатся в одну линию. Единственное это то, что использование механизмов является разным, но это не является в данном случае основополагающим при разборе данной версии. Поэтому единственный только исключающий момент, что в данном случае был ряд людей, которые не имели отношения к предполагаемой цели ликвидации, тогда как последнее событие, к сожалению, имело стопроцентную результативность с точки зрения исполнителей и отсутствия случайных прохожих. Вот только в чем единственная разница.

Можно ли сказать, что тут прослеживается определенный почерк?

Если разбирать с точки зрения профессиональной, то, как правило, при заказе таких серьезных, тяжких преступлений использования кого-либо одной группы лиц для совершения ряда преступных событий не является продуктивным и рациональным в связи с тем, что какая-либо группа могла быть задержана, а результат должен быть достигнут. Поэтому работа правоохранительных органов существенно усложняется тем, что в данном случае, я могу только предположить, что это далеко не одна группа и далеко не одни исполнители. Это характеризуется как плотностью совершения данных преступлений, так и почерком исполнения, потому что в этом мире у каждого, как и у любой профессиональной деятельности есть определенный почерк. Скажем так, вчерашнее событие исполнено коротко с точки зрения оперативного сопровождения, то есть знали, куда едут, в какое время едут и таким образом можно сказать, что здесь работала не только группа исполнения, но и тактическая оперативная по сопровождению, что свидетельствует о высоком уровне исполнителей.

Если связывать эти преступления, то повысит ли это вероятность их раскрытия?

Если уровень исполнителей и организаторов данной операции, ибо мы с вами понимаем, что исполнители — это просто механизм, а организаторы по уровню выше, например, того, кто будет расследовать, то понятно, что перспектив расследование не имеет. Еще очень существенный ряд вопросов. Невозможно в данном случае защитить кого-либо в момент именно совершения. Ни одна охрана не определяет стопроцентный успех. Только можно оперативным путем, агентурной работой понимать, что в такое-то время может состоятся данное событие. Поэтому на сегодняшний момент на следователей, на сотрудников прокуратуры объективно ложится ответственность за расследование, где входящих данных для расследования критически мало. И с точки зрения профессионала наличие тех или иных фактов на высоком уровне исполнения ни в коем случае не продвинет следствие ровным счетом ни на шаг, если не будет для этого проведен ряд оперативной работы, кто, когда прибыл, с кем общались, кто в данном случае снимал квартиру, какие граждане в каком регионе, в какой квартире и в каком доме, например, в городе Киеве. Все. На этом моменте если оперативных данных не будет, спрашивать далее со следственной группы практически бессмысленно.

Учитывая, что это было не первое покушение на Осмаева и Окуеву, можно ли предполагать, что охота на мужа погибшей продолжится?

Начиная с точки зрения профессиональной деятельности ответ один. Здесь времени и сроков не существует. Будем реалистами. В данном случае приставленная госохрана к тому или другому лицу не может находится постоянно рядом. Далее. Есть ряд моментов, которые связанны со здоровьем человека, неожиданными событиями, которые могут исключить нахождение охраны рядом. Далее. В данном случае время не играет абсолютно никакой роли. Таким образом, конечно, первая версия — существует опасность последующей ликвидации. Это раз. Второе. Есть закономерный вопрос, я думаю, который задают себе следователи. В данном случае была возможность завершить результат данной операции. По какой-либо причине она не была завершена, хотя рядом никакой группы сопровождения, ни охраны, никого не было. Теперь следующий вопрос. Почему в данном случае один из граждан, с точки зрения именно эффективности операции, остался жив и работа не была данных исполнителей завершена. Таким образом, это уже четвертый вопрос, и третий, и пятый будет, и следующее, значит, целью все-таки, вероятнее всего, была все-таки погибшая, конкретно она.

То есть покушения именно на Адама Осмаева не было?

Конечно, учитывая удаленность от города Киева, отсутствие нахождения группы прикрытия или в данном случае или госохраны была возможность завершить начатую ими операцию. Тем более, риска их задержания не было. Таким образом, номер один была погибшая, номер два в данном случае был тот, кто остался жив.

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Ранее в МВД назвали рассматриваемые версии убийства Окуевой.

А экс-заместитель руководителя Службы безопасности Украины Виктор Ягун в эфире радиостанции Голос столицы заявил, что расследовать это убийство — бесперспективно.