Глава Луганской области прокомментировал убийство депутата от БПП

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз подтвердил информацию о смерти депутата горсовета Северодонецка, советника мэра города Сергея Самарского.

Ранее местное издание со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах сообщило, что тело Самарского было обнаружено после заявления в полицию его жены, которая не смогла ему дозвониться после работы. Установлено, что Самарский звонил жене, выходя из помещения городского совета в 18:00. Его труп правоохранители нашли около часа ночи в районе МЖК "Мрия" в Северодонецке. Источник отмечает, что труп Самарского обнаружили с признаками насильственной смерти — разбита голова.

"Следствие ведется, полиция занимается этим вопросом очень плотно. Вчера в 18:00 Сергей (Самарский) шел домой и потом собирался действительно выйти в эфир на телеканале… Домой не вернулся. Начали искать, и где-то к 12 ночи нашли, к сожалению, неживым. Сергей — очень достойный политик, серьезный человек, очень уважаемый в городе и области", — заявил Гарбуз в эфире 112 Украина.

Он также добавил, что Самарский мог быть одним из кандидатов в мэры Северодонецка.

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На вопрос о возможных мотивах убийства Гарбуз ответил: "Не думаю, что бизнесовые. Это может быть просто разбой, потому что у нас здесь воюющая область, разных людей много, но я не исключаю ни одной из версий, которые могут быть рассмотрены".

Об убийстве Самарского также сообщил заместитель мэра Северодонецка Григорий Пригеба.