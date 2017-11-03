Le figaro: Европа обсуждает серийные убийства в Киеве

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Украинцы пребывают в шоке после убийства Амины Окуевой, ставшей героиней Майдана, которая воевала добровольцем на Донбассе. В понедельник вечером 34-летняя чеченка была смертельно ранена в голову, когда она ехала в автомобиле, за рулем которого был ее муж", — пишет Стефан Сьоан в статье для французского издания Le figaro.

"Два человека хладнокровно расстреляли из кустов машину, остановившуюся на железнодорожном переезде. Муж, 36-летний Адам Осмаев, также чеченец, раненный в ногу, выжил, но не смог спасти свою жену. Это уже не первый случай, когда на них нападают: 1 июня один убийца, представившийся французским журналистом из газеты Le Monde, стрелял в упор в Осмаева, но Амина Окуева успела ранить киллера", — напоминает автор публикации.

Фото со страницы Адама Осмаева в Facebook Погибшая Амина Окуева

"Это событие сделало из молодой женщины украинскую героиню и символ женщин, находящихся в вооруженных силах. Предполагаемый убийца был задержан: это Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу "Динго", чеченский гангстер из Санкт-Петербурга, считающий "киллером по найму" Рамзана Кадырова, хозяина Грозного", — говорится в статье.

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"В 2014 году, когда на Донбассе началась война, чеченский конфликт 1990-х и 2000-х годов был частично депортирован в Украину. Бойцы, близкие к Рамзану Кадырову, вступили в отряды пророссийских ополченцев в Донецке и активно участвовали в боевых действиях. В том же году Иса Мунаев, сторонник независимости Чечни, военный комендант Грозного во время второй войны, вернулся из длительной ссылки в Дании", — пишет Стефан Сьоан.

"Мунаев отправился в Украину, чтобы основать батальон имени Джохара Дудаева, названный в честь первого президента независимой Чечни (Ичкерия — прим.ред.). Эта подпольная военизированная группировка объединила чеченцев, кавказцев и украинских националистов. Их задача: боевые действия на территории противника. Исса Мунаев был убит снарядом во время боя в Дебальцеве в феврале 2015 года. Тогда же появились Осмаев и Окуева", — продолжает автор публикации.

"Амина Окуева, гражданка Украины, родилась в Одессе в 1983 году. О ней не было ничего известно, пока она не стала волонтером и не вступила медсестрой в самооборону во время Майдана. Ее муж, Адам Осмаев, который долгое время жил в Великобритании, является сыном Асланбека Осмаева, человека, который контролировал углеводородные ресурсы в Чечне, пока его не сместил Рамзан Кадыров, когда пришел к власти", — говорится в статье.

"В 2012 году при президентстве Януковича Адам Осмаев был заключен в тюрьму в Одессе по обвинению в подготовке покушения на Владимира Путина. Освобожденный сразу же после Майдана, Адам Осмаев, образованный, прекрасно говорящий на английском языке, присоединится со своей жене к батальону Дудаева, а в феврале 2015 года станет его командиром. Мунаев, Осмаев и Окуева представляли светское, но не исламистское течение сторонников за независимость чеченской республики", — пишет Стефан Сьоан.

"Наша цель — помочь украинцам бороться за свой суверенитет", — сказали Адам Осмаев и Амина Окуева в одном из интервью в 2015 году. "Мы хотим реанимировать демократическую Чечню 1990-х годов, но без независимой Украины не будет свободного Кавказа". В последние месяцы военная активность чеченцев резко упала, многие бойцы батальона погибли на Донбассе, продолжает французский журналист.

"Амина Окуева, офицер военной полиции, была заметой медиа-фигурой, очень популярной в социальных сетях у всех слоев общества. Супруги регулярно появлялась вместе с украинскими националистическими активистами, некоторые из которых сражались в Чечне в 1990-х и 2000-х годах. Они также находились в центре внимания Кремля и Рамзана Кадырова, которые обвинили Адама Осмаева и Амину Окуеву в убийстве Бориса Немцова", — продолжает автор статьи.

"Это восьмое политическое убийство за 15 месяцев в Киеве, совершенное против противников российской власти, высокопоставленных украинских военных или людей, связанных с чеченским конфликтом", — напоминает Стефан Сьоан, добавив, что в МВД Украины упоминаются российские спецслужбы и приспешники Кадырова.

Между тем по словам Ахмеда Закаева, лидера чеченской оппозиции в изгнании: "на территории Украины действует террористическая группа". "Всех тех, кто в Европе связан с противниками альянса Путин-Кадыров, могут пытаться убить", — цитирует французский журналист слова человека, хорошо знакомого с ситуацией.