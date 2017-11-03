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03.11.201711:59
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    Фотоленты

    Появились фото с места убийства депутата от БПП в Донбассе

    Тема:

    Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП (214)

    (обновлено: )9
    Убийство депутата Сергея Самарского
    Убийство депутата Сергея Самарского
    Убийство депутата Сергея Самарского
    Убийство депутата Сергея Самарского
    Убийство депутата Сергея Самарского
    Убийство депутата Сергея Самарского
    Убийство депутата Сергея Самарского
    Убийство депутата Сергея Самарского
    facebook.com/Татьяна Погукай
    Убийство депутата Сергея Самарского
    facebook.com/Татьяна Погукай
    Убийство депутата Сергея Самарского
    facebook.com/Татьяна Погукай
    Убийство депутата Сергея Самарского
    facebook.com/Татьяна Погукай
    Убийство депутата Сергея Самарского
    facebook.com/Татьяна Погукай
    Убийство депутата Сергея Самарского
    facebook.com/Татьяна Погукай
    Убийство депутата Сергея Самарского
    facebook.com/Татьяна Погукай

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    Уголовное производство открыто по статье "умышленное убийство" в связи с гибелью главы фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в Северодонецком городском совете Сергея Самарского.

    Читайте также: Расстрел Окуевой: подробности убийства, версии

    В пятницу глава подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сообщил, что Самарский, который также является советником мэра города, был убит накануне вечером.

    Рассматривается несколько версий, в том числе в качестве главной — убийство на почве политической деятельности. Также рассматривается версия разбойного нападения и убийство, связанное с бизнес-интересами.

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