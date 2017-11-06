Живее всех живых: Шкиряк рассказал о своем самочувствии после нападения

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк после нападения митингующих заявил, что с ним все хорошо, его никто "не бил и ничего страшного не произошло", и он "живее всех живых"; напавших на него он сравнил "с шакалами, которые сбиваются в стаю".

"Друзья, все Ок! Какое избиения, о чем вы? Никаких проблем, со мной все прекрасно! Никто меня не бил и ничего страшного со мной не произошло. Живее всех живых… Ну потрепались немного, с кем не бывает", — написал Шкиряк в понедельник на своей странице в Facebook.

Он также написал, что на выходе из суда на него накинулись "жители вольера на Грушевского" (палаточного городка у здания Верховной Рады – ред.). Шкиряк сравнил напавших на него митингующих "с шакалами, которые сбиваются в стаю".

Он также отметил, что относится к произошедшему инциденту "спокойно и с пониманием". Советник также сообщил, что не намерен обращаться в полицию из-за случившего инцидента.

Ранее Шкиряка возле здания суда в Киеве избили митингующие, они кричали при этом "наконец мы до тебя добрались".