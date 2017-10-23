Нападения на депутатов. Есть повод переживать за семью - Папиев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Радикализация украинского общества постепенно переходит все возможные границы. Народ, недовольный тем, куда ведут государство нынешние правители, взялся сам вершить правосудие. Только за последнюю неделю жертвами нападений стали несколько депутатов. Под горячую руку попали Алексей Гончаренко, Олег Барна и Андрей Лозовой.

Тем не менее, представителей депутатского корпуса подобные вещи уже не удивляют. Так, член комитета ВР по регламенту, нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Михаил Папиев считает, что участившиеся в последнее время нападения на нардепов можно назвать следствием полит-технологических моментов.

"О чем говорить, если по "темникам" практически все СМИ формируют общественное мнение таким образом, что Верховная Рада — ужасна, а народные депутаты — последние негодяи. Не удивительно, что после этого избиения парламентариев становятся нормой. Безопасность надо обеспечивать всем без исключения гражданам Украины — Конституция и законы должны действовать. В то же время, у нас убивают журналистов, а никакого расследования никто не проводит. Думаю, что государство должно больше внимания уделять безопасности представителей профессии, которая находится в зоне риска", — говорит Папиев.

По словам депутата, имеется и другой важный фактор, который приводит к таким последствиям.

"Когда в обществе нет адекватной реакции на нарушение норм действующего законодательства Украины, а правоохранительные органы не реагируют на такие вещи, появляется безнаказанность. Ее последствия очевидны. У нас политиков и обливали "зеленкой" и просто избивали. Да и, по большому счету, народные депутаты и сами подают людям не лучшие примеры, позволяя себе драться не только в зале Верховной Рады, но и за ее пределами, нападать на судей, прокуроров, "силовиков". Я не думаю, что речь идет об общественной нетерпимости. Это просто банальная разнузданность и безнаказанность, которая рождает такие последствия", — считает нардеп.

Политик признался, что хоть и не боится возможных нападений, все-таки переживает за близких.

"Я уже много лет в политике и прошел немало подобных вещей в самых различных их проявлениях. У меня нет особого волнения лично за себя, ведь я сознательно выбирал эту стезю. Честно говоря, гораздо больше я переживаю за свою семью. У меня нет охраны, и я спокойно хожу по улицам. Большей частью полагаюсь на судьбу, что написано на роду — так и будет", — отметил Папиев.