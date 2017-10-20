Депутата от "Батькивщины" жестоко избили в Конотопе

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. В Конотопе Сумской области неизвестный избил депутата городского совета от фракции "Батькивщина" Сергея Тягния, сообщает пресс-служба политсилы.

"Сегодня в городе Конотоп на Сумщине, на автостоянке совершено нападение на депутата Конотопского городского совета от фракции "Батькивщина" Сергея Тягния", — говорится в сообщении.

Председатель Конотопской городской партийной организации ВО "Батькивщина" Юрий Марченко уточнил в комментарии УНИАН, что депутат был в машине, когда неизвестный мужчина открыл дверь и начал его бить.

"Бил руками и ногами, нанеся всего около 20 ударов, после чего скрылся. Затем Тягний сам вызвал скорую помощь. Его госпитализировали, и сейчас он находится в хирургическом отделении Конотопской центральной районной больницы под капельницами", — рассказал Марченко.

Он добавил, что врачи сделали компьютерную томограмму и диагностировали у Тягния сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, трещину черепа, размозжение гайморовых пазух, повреждения ребер и другие травмы. В больнице Тягний проведет минимум две недели.

Также отмечается, что сотрудники больницы сообщили руководителю отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, что к ним обратился депутат городского совета.

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По данным полиции потерпевший пока отказался написать заявление о нападении из-за запрета врачей двигаться.

В партии "ВО "Батькивщина", лидером которой является эк-премьер-министр Юлия Тимошенко, избиения Тягния связывают с "активной депутатской деятельностью".