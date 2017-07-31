"Бульдог" за $1 тыс: нардеп Лозовой выставил свой рисунок на аукцион

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Радикальной партии" Андрей Лозовой выставил на продажу свой рисунок. Фото работы он обнародовал на своей странице в Facebook.

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По его словам, он впервые продает свою работу. Картина, которая будет выставлена на аукционе, называется "Бульдог # 2". Выполнена работа углем на полотне 70x70. Стартовая цена рисунка нардепа 1000 долларов.

Андрей Лозовой / Facebook Картина Андрея Лозового

Лозовой пообещал подписать работу новому владельцу.

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