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    Культура

    "Бульдог" за $1 тыс: нардеп Лозовой выставил свой рисунок на аукцион

    (обновлено: )3801
    Согласно информации, Лозовой впервые продает свою работу. Картина называется "Бульдог # 2". Выполнена работа углем на полотне 70x70. Стартовая цена рисунка нардепа 1000 долларов.
    Андрей Лозовой
    Facebook Андрея Лозового

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Радикальной партии" Андрей Лозовой выставил на продажу свой рисунок. Фото работы он обнародовал на своей странице в Facebook.

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    По его словам, он впервые продает свою работу. Картина, которая будет выставлена на аукционе, называется "Бульдог # 2". Выполнена работа углем на полотне 70x70. Стартовая цена рисунка нардепа 1000 долларов.

    Андрей Лозовой / Facebook
    Картина Андрея Лозового

    Лозовой пообещал подписать работу новому владельцу.

    Ранее сообщалось, что завершилась вторая творческая командировка заслуженного художника Украины Василия Красьохи на Афон. Художник завершил работу по созданию уникальной коллекции, состоящей из 20 полотен, на которых изображены виды Святой Горы.

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