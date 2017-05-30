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    Культура

    Умер украинский художник, рисовавший картины под водой

    (обновлено: )34
    Александр Белозор, который увлекался живописью под водой, родился 8 января 1963 года в Чернигове. Закончил художественно-графический факультет Одесского пединститута в 1985 году.
    Александр Белозор
    Из открытых источников

    КИЕВ, 30 мая — РАИ Новости Украина. Художник Александр Белозор, рисовавший под водой, умер на 54-ом году жизни.

    Как сообщает "112 Украина", несколько дней назад его срочно госпитализировали в реанимацию Киевской городской клинической больницы №15 с диагнозом "гипергликемическая кома".

    Из открытых источников
    Александр Белозор

    Белозор родился 8 января 1963 года в Чернигове. Закончил художественно-графический факультет Одесского пединститута в 1985 году. Работал в разных техниках: живопись, графика, стеклоэмаль, ассамбляж, коллаж. Его работы находятся в частных коллекциях и галереях Англии, Франции, Германии, Израиля, России, Японии.

    Ранее художница из Крыма создала песочную анимацию о победителе Евровидения.

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