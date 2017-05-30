Умер украинский художник, рисовавший картины под водой

Из открытых источников

КИЕВ, 30 мая — РАИ Новости Украина. Художник Александр Белозор, рисовавший под водой, умер на 54-ом году жизни.

Как сообщает "112 Украина", несколько дней назад его срочно госпитализировали в реанимацию Киевской городской клинической больницы №15 с диагнозом "гипергликемическая кома".

Из открытых источников Александр Белозор

Белозор родился 8 января 1963 года в Чернигове. Закончил художественно-графический факультет Одесского пединститута в 1985 году. Работал в разных техниках: живопись, графика, стеклоэмаль, ассамбляж, коллаж. Его работы находятся в частных коллекциях и галереях Англии, Франции, Германии, Израиля, России, Японии.

Ранее художница из Крыма создала песочную анимацию о победителе Евровидения.