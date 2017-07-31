Порошенко каждый год дарил Януковичу картины Айвазовского - Портнов

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко ранее очень часто дарил экс-президенту Виктору Януковичу картины Ивана Айвазовского, сообщил юрист, экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов.

Ранее Порошенко причислил родившегося в Крыму Айвазовского к украинскому наследию.

"Президент Украины поздравил украинцев с 200-летием со дня рождения Ивана Айвазовского. Это важно и актуально, потому что произведения именно этого художника Петр Порошенко раньше обычно дарил на каждый день рожденья Виктора Януковича", — написал Портнов на своей странице в Facebook.