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    Порошенко каждый год дарил Януковичу картины Айвазовского - Портнов

    (обновлено: )7501
    Экс-заместитель главы Администрации Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что глава государства Петр Порошенко ранее на каждый день рожденья Януковича дарил ему картины Ивана Айвазовского.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко ранее очень часто дарил экс-президенту Виктору Януковичу картины Ивана Айвазовского, сообщил юрист, экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов.

    Ранее Порошенко причислил родившегося в Крыму Айвазовского к украинскому наследию.

    "Президент Украины поздравил украинцев с 200-летием со дня рождения Ивана Айвазовского. Это важно и актуально, потому что произведения именно этого художника Петр Порошенко раньше обычно дарил на каждый день рожденья Виктора Януковича", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

    Пост Андрея Портнова

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