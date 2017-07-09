Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров

Актриса из США Джулианна Мур — женщина не просто современная, но и вневременная. Для иллюстрации этой идеи дизайнеры придумали отличную фотосессию: рыжеволосая актриса позировала в нарядах из последних коллекций модных домов, имитируя персонажей картин прошлого.

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Но кроме фотосета по мотивам классических и современных произведений искусства, ранее Джулианна Мур выступала в качестве модели и в похожих проектах, в том числе в интерпретациях картин голландского живописца Яна Вермеера.