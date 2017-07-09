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    Фотоленты

    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров

    5
    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров
    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров
    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров
    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров
    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров
    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров
    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров
    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров
    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров
    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров
    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров
    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров
    Хромоножка (1997) Джона Каррена.
    bigpicture.ru
    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров
    Сидящая женщина (1917) Эгона Шиле.
    bigpicture.ru
    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров
    Мадам Х (1884) Джона Сингера Сарджента.
    bigpicture.ru
    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров
    Загородная медсестра №3 (2003) Ричарда Принса
    bigpicture.ru
    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров
    Госпожа Чеховская с веером (1919) Амадео Модильяни.
    bigpicture.ru
    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров
    Адель Блох-Бауэр I (1907) Густава Климта.
    bigpicture.ru
    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров
    Большая одалиска, Жана Энгра.
    bigpicture.ru
    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров
    Дама, стоящая у вирджиналя, 1670. Ян Вермеер.
    bigpicture.ru
    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров
    Девушка с жемчужной сережкой, 1665 год. Ян Вермеер.
    bigpicture.ru
    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров
    Молочница, 1658 год. Ян Вермеер.
    bigpicture.ru
    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров
    Святая Праксидия, 1655 год. Ян Вермеер.
    bigpicture.ru

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    Хромоножка (1997) Джона Каррена.

    Актриса из США Джулианна Мур — женщина не просто современная, но и вневременная. Для иллюстрации этой идеи дизайнеры придумали отличную фотосессию: рыжеволосая актриса позировала в нарядах из последних коллекций модных домов, имитируя персонажей картин прошлого.

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    Но кроме фотосета по мотивам классических и современных произведений искусства, ранее Джулианна Мур выступала в качестве модели и в похожих проектах, в том числе в интерпретациях картин голландского живописца Яна Вермеера.

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