наверх
23.08.201704:48
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Нардеп-"радикал" Лозовой о возможности Ющенко стать премьер-министром

    (обновлено: )31
    Член парламентской фракции "Радикальная партия" Андрей Лозовой уверен. что экс-президент Виктор Ющенко смог бы "многое сделать для Украины, будучи советником".
    Канал на Youtube Телеканал ZIK

    Третий президент Украины Виктор Ющенко — блестящий банкир, хороший экономист и знаток украинской культуры, поэтому он может многое сделать для страны, заявил народный депутат от "Радикальной партии" Андрей Лозовой

    Валентина Руденко об украинском языке в Донбассе. Видео
    Канал на Youtube NewsOne
    Не надо мучить Донбасс украинским языком - экс-советник Ющенко

    "Я очень рад тому, что в большинстве Виктор Андреевич Ющенко, которого я всегда считал лучшим президентом Украины и первым по-настоящему украинским президентом, поддерживает "Радикальную партию", — заявил Лозовой в эфир телеканала ZIK.

    Он также высказал свое мнение о перспективах участия Ющенко в выборах вместе с "радикалами".

    "Я не думаю, что Виктор Андреевич пойдет на выборы, потому что он мудрый человек, который, дав мудр "родительский" совет, может сделать гораздо больше. Вопрос, будет ли Ющенко премьером, нужно адресовать Олегу Ляшко", — считает нардеп.

    Однако, по его мнению, экс-президент может гораздо больше сделать, будучи советником.

    Смотрите также — Брат Ющенко: в Древней Греции философы разговаривали на украинском

    "Виктор Ющенко — блестящий банкир, хороший экономист и знаток украинской культуры, как советник и консультант он может гораздо больше сделать добра этой стране", — считает Лозовой.

    Он также опроверг информацию о том, что Ющенко помогает "Радикальной партии". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Курт Волкер
    Минск. Встреча Волкер-Сурков
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Киев готовится ко Дню Независимости Украины
    Одесское СИЗО
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Подозреваемые по делу о терактах в Каталонии
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне