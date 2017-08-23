Нардеп-"радикал" Лозовой о возможности Ющенко стать премьер-министром

Третий президент Украины Виктор Ющенко — блестящий банкир, хороший экономист и знаток украинской культуры, поэтому он может многое сделать для страны, заявил народный депутат от "Радикальной партии" Андрей Лозовой.

"Я очень рад тому, что в большинстве Виктор Андреевич Ющенко, которого я всегда считал лучшим президентом Украины и первым по-настоящему украинским президентом, поддерживает "Радикальную партию", — заявил Лозовой в эфир телеканала ZIK.

Он также высказал свое мнение о перспективах участия Ющенко в выборах вместе с "радикалами".

"Я не думаю, что Виктор Андреевич пойдет на выборы, потому что он мудрый человек, который, дав мудр "родительский" совет, может сделать гораздо больше. Вопрос, будет ли Ющенко премьером, нужно адресовать Олегу Ляшко", — считает нардеп.

Однако, по его мнению, экс-президент может гораздо больше сделать, будучи советником.

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"Виктор Ющенко — блестящий банкир, хороший экономист и знаток украинской культуры, как советник и консультант он может гораздо больше сделать добра этой стране", — считает Лозовой.

Он также опроверг информацию о том, что Ющенко помогает "Радикальной партии".