Холодницкий: отказ Рады по Дейдею и Лозовому загнал следствие в тупик

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. В отношении тех депутатов, которых в здании Верховной Рады не лишили неприкосновенности, правоохранители не могут проводить следственные действия, заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в кулуарах Верховной Рады телеканалу "112 Украина".

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"Следствие уже было проведено в тех рамках, которые определяют депутатскую неприкосновенность. Все другие следственные действия можно провести только после предоставления согласия на привлечение к ответственности. Если этого нет, следствие сейчас фактически входит в тупик, потому что парламент вместо суда решил, что то или иное лицо невиновно", — сказал Холодницкий.

Также Холодницкий отметил, что в отношении депутатов Борислава Розенблата, Максима Полякова и Олеся Довгого прокуратура начнет судебное следствие в ближайшее время.

"Я своих прокуроров ориентирую на скорейшее проведение судебного следствия, я задал им требование в установленный законом 2-месячный срок это производство завершить. В общем доказательная база уже почти собрана, и те следственные действия, которые осталось провести, думаю, больше того времени они занять не должны", — отметил глава САП.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада рассматривала представления Генпрокуратуры в течение пяти часов. Депутаты дали согласие на лишение неприкосновенности Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, а в отношении Евгения Дейдея и Андрея Лозового — отказали.