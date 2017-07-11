Прокуратура намерена лишить неприкосновенности еще одного депутата

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины инициирует снятие неприкосновенности с депутата фракции "Народного фронта" Дениса Дзензерского для привлечения к уголовной ответственности по статье "служебный подлог", заявил во вторник глава ведомства Назар Холодницкий.

По Конституции Украины, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент по представлению генпрокурора должен принять решение о лишении народного избранника депутатской неприкосновенности. Перед обсуждением этого вопроса Радой его рассматривает регламентный комитет, при этом его выводы является только рекомендацией для депутатов.

"Внес генеральному прокурору для согласования представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Дзендзерського Д.В. по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (служебный подлог)", — написал Холодницкий на своей странице в Facebook.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент представления на снятие неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности шести депутатов: от фракции "Оппозиционного блока" — Михаила Добкина, от "Народного фронта" — Евгения Дейдея и Максима Полякова, от "Блока Петра Порошенко" — Борислава Розенблата, от "Радикальной партии" — Андрея Лозового и внефракционного депутата Олеся Довгого.