Избиение Лозового: ветеран АТО рассказал свою версию

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Очевидцы инцидента при участии нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового во Львовской области рассказали, почему случился конфликт, передает Дивись.info.

По их словам, это произошло из-за того, что люди, которые приехали вместе с депутатом в поселок Хащованя, не хотели отдавать жителям собаку, которую якобы подобрали на дороге.

Как сообщил местный ветеран АТО Владимир Луцик, из-за этого конфликта неизвестные, приехавшие вместе с Лозовым, избили его.

"Односельчанин рассказал, что у него пропала собака. И попросил помочь найти собаку. Мы вместе поехали искать собаку и увидели неизвестную машину, там сидел водитель, мы у него спросили, есть ли у них собака и попросили показать собаку. Сказали, что мы уверяем, что у собаки есть хозяин и что он с нами. Водитель сказал, что не может этого сделать без команды своего начальника, но отказался его звать. Дальше начали собираться люди, мы стояли и ждали. Потом мы зашли в народный дом в селе Хащованя, оказалось, что это народный депутат", — озвучил свою версию событий Луцик.

По его словам, люди начали убеждать нардепа, что у собаки есть владелец и владелец хочет забрать животное домой, но люди, приехавшие с Лозовым, не захотели отдавать пса, мол, животное не ухоженное и голодное.

dyvys.info Ветеран АТО Владимир Луцик

Из-за этого произошел конфликт, в результате которого неизвестные, приехавшие с нардепом Лозовым, по словам ветерана АТО, избили его. Сейчас у него видны следы избиения на лице, он жалуется на постоянную головную боль.

К тому же, очевидцы событий не подтверждают факт избиения нардепа Лозового. Сейчас Владимир Луцик уже составил заявление в Сколевском райотделе полиции об избиении.

Ранее депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что неизвестные в воскресенье избили народного депутата Андрея Лозового ("Радикальная партия") во Львовской области.