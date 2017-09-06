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    Меркель забросали помидорами во время предвыборной речи

    (обновлено: )11910
    В направлении сцены, на которой находилась канцлер, бросили два помидора. Ангела Меркель отреагировала на произошедшее спокойно и протянула ведущей носовой платок.
    Канал на Youtybe Ruptly TV

    Неизвестные в городе Гейдельберге на юге Германии бросили несколько помидоров в направлении сцены, на которой в рамках предвыборной кампании выступала канцлер Германии Ангела Меркель.

    Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
    Adam BERRY/AFP
    Берлин, пресс-конференция Меркель: санкции, Украина, мигранты

    Как сообщает журнал Spiegel, полиция подтвердила, что в направлении сцены кинули два помидора. До левого бедра канцлера долетела пара капель, немного досталось и стоящей с ней рядом ведущей мероприятия.

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    Меркель отреагировала на произошедшее спокойно и протянула ведущей носовой платок. К моменту инцидента канцлер уже закончила свою речь. Виновники происшествия пока неизвестны.

    Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября.

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