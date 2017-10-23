Нападения на депутатов. Никто не хочет получить по голове - Скорик

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В Украине участились нападения на представителей официальной власти. Только за последний месяц от рукоприкладства пострадали целый ряд народных депутатов. При чем если раньше в роли жертв выступали представители "банды Януковича", то сейчас под раздачу попадают представители действующей власти.

Под горячую руку участников митинга под ВР в Киеве попали нардепы от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна и Алексей Гончаренко. Во Львовской области избили "радикала" Андрея Лозового, а в Днепре — Юрия Березу из "Народного фронта".

Народный депутат от фракции "Оппозиционного блока" Николай Скорик считает, что власть пожинает последствия своего бездействия на протяжении последних лет.

"Представители власти все это время допускали, что бить депутатов можно, но это должны быть исключительно бывшие депутаты от "Партии регионов". Это как из анекдота: "Идем, побьем Василя! А если он нас? А нас-то за что?". Эти люди занимались беспределом последние четыре года, а теперь возмущаются, когда начали бить их. Вчера они оправдывали свои действия революционной целесообразностью, а сегодня то же самое им уже не нравится", — говорит политик.

По его мнению, происходящее — следствие общего хаоса по всей стране.

"Все помнят как тот же Олег Барна пытался силовыми методами убрать премьер-министра Арсения Яценюка. Каким бы не был глава Кабмина, это нонсенс. То же самое касается Андрея Лозового, который тоже позволял себе распускать руки. Закон должен быть один для всех, каждый гражданин Украины имеет свои права и свободы. Но у нас главой МВД является Арсен Аваков, который четыре года назад писал, что "мусора — это не люди". Сегодня правохранители не уверены в том, что если законно выполнят свою работу, завтра не предстанут за это перед судом. В Украине многое перевернулось вверх ногами. Когда, так называемые, "активисты" выражают якобы мирный протест и применяют насилие, то их никто не трогает. Если же что-то возникло против них, то их "побили", — отмечает Скорик.

Тем не менее, участившиеся случаи нападений на депутатов пугают политика лишь отчасти.

"Я четыре года живу в таком состоянии. Если бы я кого-то боялся, то давно бы уже покинул страну. С другой стороны, я опасаюсь, поскольку не хочется ни за что получить по голове", — признался нардеп.